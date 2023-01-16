طقس الغد.. أجواء مستقرة وتحذير من تشكل الضباب والصقيع في بعض المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي ضعيف، يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن تستقر الأجواء غداً، حيث يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل أمطار متفرقة، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية الغربية، وبارداً ليلاً، ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال الليل وساعات الصباح، ومن حدوث الصقيع على المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية، وخاصة الشمالية الشرقية والبادية والقلمون.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…