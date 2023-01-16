اختتام منافسات بطولة السويداء بكرة الطاولة للبراعم والواعدين

السويداء-سانا

اختتمت في صالة نادي العربي بالسويداء منافسات بطولة المحافظة بكرة الطاولة للبراعم الواعدين، التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي العام.

وفاز بالبطولة لفئة البراعم تحت 11 عاماً للذكور فجر القطان، تلاه نادر غبرة، ثم ورد النمر، وللإناث روز دوارة، أعقبتها جينا الملحم، فيما جاء أولاً بفئة الواعدين تحت 13 عاما اللاعب فجر القطان، ثم يزن قرقماز وسلطان نصر، وبالواعدات روز دوارة، أعقبتها جينا الملحم وجنا أبو حجيلة على التوالي.

وأشارت رئيسة اللجنة الفنية لكرة الطاولة بالسويداء وعد الغضبان في تصريح لمراسل سانا إلى أن البطولة جاءت بهدف انتقاء منتخب المحافظة، استعدادا لبطولة الجمهورية المقررة إقامتها خلال الأيام القادمة، مبينة أنها أفرزت مواهب تبشر بمستقبل واعد.

عمر الطويل

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