الصين تحث اليابان على التخلص الآمن من المياه الملوثة نووياً

بكين-سانا

دعت الصين مجدداً اليابان إلى الاستجابة للمخاوف المشروعة لجميع الأطراف المعنية، والتخلص من المياه الملوثة نووياً بطريقة علمية ومفتوحة وشفافة وآمنة.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين قوله خلال مؤتمر صحفي، رداً على تقارير حول نية اليابان ضخ المياه الملوثة نووياً من محطة فوكوشيما في المحيط خلال فصلي الربيع والصيف: “على مدار العامين الماضيين شكك المجتمع الدولي وعارض بشدة القرار الأحادي والخاطئ الذي اتخذته الحكومة اليابانية لتصريف المياه الملوثة بالأسلحة النووية في المحيط”، معرباً عن مخاوفه العميقة بشأن تأثير مثل هذا الإجراء على المحيط الهادئ.

وأضاف وانغ: إن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية أرسلت ثلاثة فرق عمل فنية إلى اليابان، وحتى الآن لا يوجد قرار حاسم بشأن اقتراح اليابان”، مشيراً إلى أن الوكالة أصدرت العديد من الطلبات لليابان للحصول على توضيحات أو تقديم توصيات لتحسين خطط التخلص من المياه الملوثة.

وأعرب وانغ عن الأسف لأن “مخاوف جميع الأطراف لم تعط الاهتمام اللازم بعد أو تعالجها اليابان”، موضحاً أن اليابان فشلت في تقديم تفسيرات علمية وذات مصداقية فيما يتعلق بشرعية خطتها ودقة البيانات المتعلقة بالمياه الملوثة نووياً، وفعالية نظام المعالجة، وعدم اليقين بشأن التأثير البيئي.

وأوضح وانغ أن غالبية الجمهور الياباني يعارض أيضاً هذا النهج غير المسؤول، داعياً إلى خضوع اليابان لرقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تحمي البيئة البحرية وحقوق الصحة ومصالح جميع الناس.

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