القيادة المركزية لحزب البعث تنعي محمد شعبان عزوز عضو القيادة المركزية للحزب

دمشق-سانا

نعت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي والقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية والاتحاد العام لنقابات العمال اليوم محمد شعبان عزوز عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، الذي وافته المنية ظهر اليوم بدمشق عن عمر يناهز 70 عاماً.

وسيشيع جثمان الراحل من مشفى جمعية المواساة السورية يوم غد الثلاثاء الساعة الـ 10 صباحاً إلى مثواه الأخير في محافظة حلب، حيث سيصلى عليه عقب صلاة العصر في جامع الشيخ سعيد، ثم يوارى الثرى في مقبرة الشيخ سعيد.

والراحل عزوز من مواليد محافظة حلب عام 1953، حاصل على إجازة في الحقوق، وشغل عدداً من المهام العلمية والإدارية، منها معاون مدير مؤسسة العمران في محافظة حلب، وعضو مجلس الشعب، إضافة إلى عدد من المناصب في الحزب والمنظمات الشعبية، منها أمين شعبة العمال الثانية في محافظة حلب، ورئيس اتحاد عمال حلب، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، ورئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ورئيس اتحاد نقابات العمال العالمي، وعضو القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، وعضو اللجنة المركزية للحزب، ليصبح بعدها عضواً للقيادة المركزية منذ عام 2013.

رحاب علي

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