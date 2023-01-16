مقتل شخصين جراء قصف أوكراني على مدينة كالينينسكي في دونيتسك

موسكو-سانا

قتل شخصان جراء قصف لقوات النظام الأوكراني على مدينة كالينينسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت سبوتنيك عن عضو برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية أندريه بايفسكي قوله: إن شخصين قتلاً وأصيب أربعة آخرون بجروح، جراء قصف لقوات نظام كييف على مدينة كالينينسكي استهدف مركز تسوق، وإحدى محطات الخدمة فيها.

وكان المكتب التمثيلي لجمهورية دونتيسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أعلن أن القوات الأوكرانية أطلقت صباح اليوم ثلاثة صواريخ على كالينينسكي، ما ألحق أضرارا بمبنى مركز التسوق، وإحدى محطات الخدمة.

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