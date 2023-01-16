بيسكوف: روسيا لا تستهدف المدنيين في أوكرانيا وإنما البنية العسكرية فقط

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تستهدف المباني السكنية والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وإنما الأهداف العسكرية فقط.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله اليوم رداً على مزاعم نظام كييف باستهداف القوات الروسية مبنى سكنيا في مدينة دنيبرو قبل يومين: إن “الضربات الصاروخية الروسية تستهدف البنية العسكرية الأوكرانية فقط سواء أكانت واضحة أم مموهة”، مشيراً إلى أن مستشار الرئيس الأوكراني أليكسي أريستوفيتش أقر بأن تدمير المبنى السكني في مدينة دنيبرو كان نتيجة سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني عليه.

من جهة ثانية أكد بيسكوف أن إمداد بريطانيا المحتمل بالدبابات والأسلحة الغربية الأخرى لن يغير شيئا من الوضع في أوكرانيا، وقال: “إنهم قادرون على جلب المزيد من المشاكل لأوكرانيا، ومع ذلك نحن نشك أنهم بطريقة أو بأخرى معنيون بمصير الأوكرانيين وبشأن مستقبلهم”.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني الأحد أن لندن ستزود أوكرانيا بـ14 دبابة من طراز تشالينجر2 خلال الأسابيع القادمة.

وشدد بيسكوف على “أن هذه الدبابات غير قادرة على تغيير الوضع في المعركة، وعلى الدول الغربية أن تفهم ذلك”، موضحاً أن هذه الدبابات ستعتبر أهدافا للقوات المسلحة الروسية، وستتواصل رغم ذلك العملية العسكرية الخاصة.

وعلى صعيد آخر أعلن بيسكوف أنه يجري الآن وضع اللمسات الأخيرة على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية، وستتم الموافقة عليه بمرسوم رئاسي.

ولفت بيسكوف إلى أن الموافقة على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية ستكون بمرسوم رئاسي، وليس في اجتماع كبير لمجلس الأمن الروسي كما ورد سابقاً، مبيناً أن استكمال “المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية والانتهاء من العمل عليه سيتضمن بعض الإضافات، ولا توجد حتى الآن تواريخ مبدئية لإعلانه”.

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