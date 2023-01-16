اختتام فعاليات المدرسة الحقلية لمحصول الزيتون في السويداء

السويداء-سانا

اختتمت اليوم في قرية ولغا بمحافظة السويداء، فعاليات المدرسة الحقلية التخصصية بمحصول الزيتون، التي انطلقت في نيسان من العام الماضي.

فعاليات المدرسة التي نظمتها دائرة الإرشاد الزراعي في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة، عملت عبر موسم كامل على تعريف المزارعين بالممارسات الزراعية الصحيحة، والحديثة المؤدية إلى إنتاج أفضل كماً ونوعاً، مع تقليل التلوث بالمبيدات وتخفيض تكاليف الإنتاج.

وذكرت رئيسة دائرة الإرشاد الزراعي المهندسة روان أبو حمرة في تصريح لمراسل سانا أن المدرسة تهدف إلى تدريب المزارعين للتحول إلى نظام الإدارة المتكاملة لمحصول الزيتون بالطرق الإرشادية المناسبة، وتطبيق التقانات الزراعية الحديثة، والابتعاد عن استخدم المبيدات الكيميائية للحصول على منتج نظيف.

ولفتت أبو حمرة إلى أنه تم تنظيم 14 لقاء مع المزارعين خلال المدرسة، طرح فيها العديد من المواضيع، مثل الإجراءات المناسبة والمواعيد الملائمة لتقديم الخدمات للمحصول كالتقليم والتسميد والحراثات والري التكميلي والقطاف والنضج والعصر وغيرها من المواضيع.

ونوه عدد من المزارعين المشاركين في فعاليات المدرسة عن مدى الفائدة التي تحققت لهم واستعدادهم لنقل ما تعلموه إلى غيرهم من المزارعين، مقترحين تكثيف نشاطات الإرشادية وزيادة الزيارات الحقلية لبساتينهم من قبل الفنيين الزراعيين.

عمر الطويل

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