القبض على شخص في دمشق بحوزته 34 كيلوغراماً من الحبوب المخدرة

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على أحد الأشخاص في حي المزة بدمشق بحوزته 34 كيلوغراماً من الحبوب المخدرة، بما يعادل 200 ألف حبة كبتاغون مخدرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: إن المقبوض عليه اعترف بالتحقيق معه بإقدامه على تعاطي وترويج المواد المخدرة في أحياء مدينة دمشق، بالاشتراك مع أشخاص متوارين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص، وما زال البحث جارياً عن المتوارين.

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