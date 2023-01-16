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قاذفة استراتيجية روسية حديثة تجري رحلة تجريبية لفحص الأنظمة

2023-01-16

موسكو-سانا

أعلنت شركة الطائرات المتحدة الروسية أن القاذفة الاستراتيجية من طراز (تو 95 إم إس إم) أجرت رحلة تجريبية، تم خلالها فحص الأنظمة والمعدات على متنها.

ونقلت سبوتنيك عن الشركة قولها في بيان: إنه تم إجراء رحلة تجريبية للقاذفة التي تم تحديثها بشكل كبير، من خلال إضافة تعديلات جذرية عليها كجزء من برنامج الاختبار، مبينة أنه تم خلال الرحلة أيضاً إجراء الفحوصات اللازمة للأنظمة والمعدات.

وتضمن التحسينات الإضافية للقاذفة أن تنجز عملها بكفاءة وموثوقية.

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