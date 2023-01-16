الجيش البلاروسي يبدأ تدريبات جوية

مينسك-سانا

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن بدء التدريبات الجوية التكتيكية لدولة الاتحاد، وتستمر لغاية الأول من الشهر القادم.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي أنه من المقرر خلال هذه المناورات العمل على مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك إجراء الاستطلاع الجوي وتسيير دوريات مشتركة في المجال الجوي على طول حدود البلاد وتقديم الدعم الجوي لتجمعات القوات وإنزال القوات التكتيكية المحمولة جواً وتسليم البضائع وإجلاء الجرحى.

ولفت البيان إلى أن جميع المطارات وأماكن التدريب التابعة للقوات الجوية البيلاروسية وقوات الدفاع الجوي ستشارك في هذه المناورات، التي ستستمر حتى الأول من الشهر القادم.

وكان رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي ومساعد وزير الدفاع البيلاروسي فاليري ريفينكو قال في وقت سابق من الشهر الجاري: إن تعزيز مجموعة القوات البيلاروسية الروسية يهدف إلى تعزيز القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد، وليس موجهاً ضد دول ثالثة.

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