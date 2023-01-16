حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة اليوم

دمشق-سانا

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن كل الطرق في جميع المحافظات سالكة عدا بعضها في محافظتي حماة ودرعا.

وبينت الإدارة في نشرتها صباح اليوم أنه في محافظة حماة طريق (شطحة جوبة برغال) سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد، وطريق (جورين صلنفة) سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد، وطريق (سلمية حماة الرقة) سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب الكثيف.

وفي محافظة درعا طريق عام أوتستراد (درعا دمشق) سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب الكثيف.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب، وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث، مشيرة إلى أنها خصصت الأرقام الهاتفية 5422703 – 5411365 لاستعلام المواطنين عن حالة الطرق.

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