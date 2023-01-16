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ميا والحبسي يبحثان تعزيز التعاون الزراعي بين سورية وعمان

2023-01-16

مسقط- سانا

بحث وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان سعود بن حمود الحبسي مع سفير سورية لدى عمان الدكتور إدريس ميا سبل تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في مجال القطاع الزراعي.

وخلال لقاء بين الجانبين اليوم أبدى الوزير الحبسي استعداد بلاده لتقديم الخبرات في المجال الزراعي، وخاصة بما يتعلق بالنخيل وإنتاج التمور.

من جانبه أكد السفير ميا أهمية متابعة كل القضايا والمسائل التي تم بحثها خلال اللقاء الذي جرى في مسقط، بتاريخ الـ 25 من تشرين الثاني الماضي بين وزيري الزراعة في البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء المستشار في السفارة فتوح قدسية ومديرة التعاون الدولي في وزارة الثروة الزراعية والسمكية والموارد المائية العمانية رحمة الحجري.

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