16 قتيلاً حصيلة ضحايا انقلاب شاحنة وسط نيجيريا

أبوجا-سانا

أعلنت السلطات النيجيرية عن ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب شاحنة في ولاية بلاتو وسط نيجيريا إلى 16 قتيلاً فضلاً عن إصابة العشرات.

ونقلت وكالة شينخوا عن بيتر لونغسان المتحدث باسم جهاز الإنقاذ والسلامة في الولاية قوله للصحفيين: إن السرعة والحمولة الزائدة أدت إلى تدهور شاحنة كانت تقل 99 شخصاً على طريق بالقرب من قرية جواك الواقعة بمقاطعة مانغوا، أسفر الحادث عن مصرع 16 شخصاً على الأقل، وإصابة 83 آخرين بجروح متفاوتة.

وكانت حصيلة سابقة أمس أشارت إلى مصرع سبعة أشخاص على الأقل، وإصابة العشرات جراء الحادث.

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