الرئيس الكرواتي: الناتو وواشنطن يديران حرباً بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا

زغرب-سانا

أكد الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش أن العقوبات الغربية ضد روسيا ضرب من الحماقة ولن تحقق لأصحابها شيئاً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ميلانوفيتش قوله لصحيفة استرا 24: إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يخوضان حرباً بالوكالة في أوكرانيا ضد روسيا.

وأضاف ميلانوفيتش: “إن العقوبات لا يمكن أن تكون خطة فهذا غباء، ولم نحقق أي شيء بهذا، يلجؤون إليها من حرب إلى حرب، يريدوننا عبيداً لأمريكا”.

وكان مجلس الدوما أكد في وقت سابق اليوم أن الغرب لا يسعى للتسوية في أوكرانيا، وأن روسيا ستحقق جميع أهداف عمليتها العسكرية وتنهي الهيمنة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency