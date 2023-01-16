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برشلونة بطل كأس السوبر الإسباني بفوزه على ريال مدريد

2023-01-15

الرياض-سانا

توج برشلونة بكأس السوبر الإسباني بفوزه على غريمه ريال مدريد بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم في الرياض.

وأحرز ثلاثية برشلونة غافي وروبرت ليفاندوفسكي وبيدري، في الدقائق 33 و45 و69 توالياً، بينما سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وهذه هي المرة الـ 14 التي يتوج فيها برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني، ليعزز بذلك رقمه القياسي من حيث عدد مرات الفوز بهذه الكأس.

في المقابل فشل ريال مدريد في الحفاظ على لقبه والتتويج بالكأس للمرة الـ 13 في تاريخه.

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