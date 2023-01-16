سلوتسكي: الغرب لا يسعى لتسوية الأزمة في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن الغرب لا يسعى لتسوية الأزمة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سلوتسكي قوله: “إن روسيا ستحقق جميع أهداف عمليتها العسكرية، وتنهي الهيمنة الغربية الفاشلة”، مشيراً إلى أن روسيا ستواصل حماية سيادتها.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أكد أن إمداد أوكرانيا بالسلاح الغربي لن يكون قادراً على تغيير أي شيء لأنه لن يعطل تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency