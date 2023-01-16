فعاليات تفاعلية وترفيهية للأطفال في حمص ضمن مهرجان فرح الطفولة

حمص-سانا

أطلقت مديرية الثقافة في حمص بالتعاون مع مديرية ثقافة الطفل اليوم فعالياتها التفاعلية والترفيهية التثقيفية ضمن مهرجان فرح الطفولة الموجه للأطفال خلال العطلة المدرسية الانتصافية.

وتضمنت الفعاليات التي احتضنتها قاعة المركز الثقافي بالمدينة ورشات رسم تفاعلي وماندالا وأشغالاً يدوية وأقنعة وغيرها بمشاركة عشرات الأطفال من مختلف الأعمار، إضافة إلى معرض لمكتبة زنوبيا تضمن كتباً وقصصاً وألعاباً ترفيهية وتعليمية.

وعرض فيلم قصير بعنوان (الكوميديا الصامتة) من إعداد فريق مهارات الحياة بمديرية ثقافة حمص، تضمن مشاهد ومقالب مضحكة لشخصيات عالمية كوميدية مثل شارلي شابلن ومستر بن وغيرهم.

واستضاف مسرح دار الثقافة عرضاً مسرحياً لفرقة (نيرفانا) من إخراج الفنان بلال عرفة تضمن فقرات راقصة على إيقاع أغاني الأطفال الممتعة، وأوضحت رئيسة فريق مهارات الحياة بمديرية ثقافة الطفل صبا وسوف في تصريح لمراسلة سانا أن الفعاليات المستمرة طوال أيام العطلة الانتصافية ستتضمن إضافة إلى ورشات الرسم فقرات للحكواتي ولمسرح خيال الظل وستستهدف جميع الأطفال بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم.

حنان سويد

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