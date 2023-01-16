بايدن يقر بأن الولايات المتحدة لم تحقق العدالة والمساواة بين مواطنيها

واشنطن-سانا

أقر الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد بأن بلاده لم تستطع تحقيق العدالة والمساواة بين مواطنيها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بايدن قوله اليوم من داخل كنيسة إبنيزر في أتلانتا بولاية جورجيا والتي كان مارتن لوثر كينغ يترأس الصلاة فيها: “إن حلم الأخير بتحقيق المساواة والعدالة لم يتحقق بعد”.

وتطرق بايدن إلى خطاب (لدي حلم) أشهر خطاب ألقاه مارتن لوثر كينغ الذي يشكل رمزاً للنضال من أجل الحقوق المدنية ومحاربة التمييز العنصري والذي اغتيل في ممفيس عام 1968.

وقال بايدن: “تبقى مهمة زمننا أن نجعل من هذا الحلم حقيقة لأنه لم يتحقق بعد”، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل في سبيل العدالة الاقتصادية والحقوق المدنية وحق التصويت.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency