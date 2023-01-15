تواصل الاحتجاجات في البيرو على عزل الرئيس كاستيو رغم تمديد حالة الطوارئ

ليما-سانا

تواصلت المظاهرات الرافضة لعزل رئيس البيرو بيدرو كاستيو رغم إعلان السلطة الجديدة بقيادة دينا بولوارتي تمديد حالة الطوارئ في مناطق عدة في محاولة لإنهاء الاحتجاجات الشعبية ضدها.

وقطع المتظاهرون حركة السير في 11 من أصل 25 منطقة في البيرو، وخاصة جنوب البلاد مركز الاحتجاجات، وأكدوا استمرارهم بالاحتجاج رغم تمديد فرض حالة الطوارئ ونيتهم التوجه من جنوب البلاد إلى العاصمة ليما.

وقال خوليو فيلكا أحد قادة الاحتجاجات في مقاطعة إيلاف: “اتخذنا قرار الذهاب إلى ليما اعتباراً من الإثنين”.

ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن الرئيس كاستيو وحل البرلمان، وتشكيل جمعية تأسيسية واستقالة بولوارتي وإجراء انتخابات مبكرة.

ومددت الحكومة حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً وسمحت للجيش بالتدخل لقمع الاحتجاجات، كما قيدت حرية الحركة والتجمع وفرضت حظراً للتجوال ليلاً في بعض المناطق ومنها في مقاطعتي كوسكو وبونو في جنوب البلاد.

وأعلنت الشرطة اعتقال روسيو لياندرو إحدى قادة الاحتجاجات في منطقة أياكوتشو واتهمتها بالانتماء إلى حركة محظورة.

وأسفر قمع الاحتجاجات حتى الآن عن مقتل 42 متظاهراً خلال خمسة أسابيع.

ودعت مفوضية الدول الأميركية لحقوق الإنسان التي اختتمت مهمة تفتيش في البيرو إلى إجراء تحقيق محايد في قمع الاحتجاجات، مشيرة إلى دلائل على الاستخدام المفرط للقوة.

واندلعت الأزمة في السابع من كانون الأول الماضي، عندما أقدم البرلمان الذي حله الرئيس كاستيو على عزله وتعيين نائبته بولوارتي رئيسة للبلاد، في حين اعتقلت السلطة الجديدة الرئيس المعزول وقررت إبقاءه رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهراً.

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