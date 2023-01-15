مسرحية الأمنيات الثلاث ضمن عروض مهرجان مسرح الطفل في حماة

حماة-سانا

لامست مسرحية الأمنيات الثلاث التي استضافتها خشبة مسرح المركز الثقافي ضمن فعاليات مهرجان مسرح الطفل بحماة عالم الصغار وحاكت مخيلتهم.

وحول المسرحية التي قدمتها فرقة هابي ماجيك أوضح مخرجها سعيد طوقتلي في تصريح لمراسلة سانا أن العرض يقدم معاني هادفة كالإنسانية والوفاء والمحبة، ويشجع على المحافظة على نظافة الغابة وزراعة الأشجار.

الممثل رضوان غنطاوي قال: إن المسرحية تناولت قيم الخير والمحبة وتعزيز الأهداف النبيلة لدى الأطفال وملء أوقات العطلة الانتصافية بما هو مفيد، وزرع حب الثقافة والمسرح في نفوس أطفالنا.

بدوره رأى الممثل باسم الصالح أن مسرح الأطفال من المسارح الممتعة التي يمتزج بها اللعب والأغاني والكوميديا، ويرفه عنهم ويدعوهم لنشر قيم الخير والمحبة.

سهاد حسن

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