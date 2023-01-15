أهلي حلب والوحدة يفوزان على الجيش والكرامة في دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

فاز فريق الاتحاد أهلي حلب على الجيش بنتيجة 66-61 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الحمدانية بحلب في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة من ذهاب دوري كرة السلة لفئة الرجال.

وانتهى الربع الأول بتعادل الفريقين بواقع 13-13 نقطة، وتقدم أهلي حلب بالربعين الثاني والثالث على التوالي 19-13 و19-17، بينما كان الربع الرابع لمصلحة الجيش 18-15 نقطة.

وفاز فريق الوحدة على الكرامة بنتيجة 74-72 نقطة في المباراة التي جمعتهما على صالة غزوان أبو زيد بحمص ضمن الجولة الخامسة من المسابقة نفسها.

وتلعب الفرق مع بعضها ذهاباً وإياباً في الدور الأول، ويهبط بنهايته الناديان الأخيران إلى الدرجة الثانية، ويتأهل الأربعة الأوائل إلى الدور النهائي الذي يلعب فيه الأول مع الرابع والثاني مع الثالث للفوز بثلاث مباريات من أصل خمس مباريات، ويتأهل الفائزان إلى النهائي الذي يشمل سبع مواجهات، وفي حال فوز أحدهما بأربع منها فإنه يتوج باللقب.

سامر خزمة

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency