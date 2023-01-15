غرس 3 آلاف شجرة حراجية في موقع الجسر السابع على طريق المطار

ريف دمشق-سانا

عملت مديرية الزراعة بريف دمشق على غرس 3 آلاف شجرة حراجية مثمرة متنوعة الأصناف، في موقع الجسر السابع على طريق مطار دمشق الدولي، وذلك بمناسبة عيد الشجرة الـ 71، وتحت شعار (هيا نزرع.. لمستقبل أخضر).

مدير الزراعة المهندس عرفان زيادة بين في تصريح لمراسلة سانا أن خطة التشجير الحراجي لهذا العام تبلغ نحو 4 آلاف هكتار، تشمل جميع مناطق المحافظة، وخاصة المناطق التي تعرضت أشجارها للقطع والحرق، موضحاً أن حملة التشجير الأسرية التي يتم بموجبها منح كل أسرة خمس غراس حراجية مجاناً تشجع على التوسع والاهتمام بالشجرة والمحافظة عليها.

ودعا زيادة الوحدات الإدارية في محافظة ريف دمشق إلى المبادرة لاستلام الغراس الحراجية المخصصة لهم بشكل مجاني، والبالغة ألف غرسة لكل وحدة بهدف زيادة الرقعة الخضراء ضمن مدنهم وبلداتهم وقراهم، وتعويض الفاقد من الأشجار التي قطعت خلال سنوات الحرب.

شارك في فعالية زراعة الغراس محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى، وأمين فرع الحزب وفعاليات شعبية وحزبية في المحافظة.

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