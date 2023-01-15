SCS-NET
الشريط الإخباري

قوات الاحتلال تقتلع عشرات الأشجار في سلوان بالقدس المحتلة

أرشيف

2023-01-15

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على ممتلكات للفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، واقتلعت أشجاراً فيها.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وجرفت مساحات من أراضي الفلسطينيين، ثم اقتلعت عشرات من الأشجار المثمرة فيها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محال تجارية ومنازل في بلدة العيسوية، شرق المدينة، واستولت على ممتلكات للفلسطينيين.

وكان مستوطنون إسرائيليون جرفوا في وقت سابق اليوم أراضي من قريتي قلنديا ورافات شمال غرب مدينة القدس المحتلة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثمانية فلسطينيين خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved