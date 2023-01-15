قوات الاحتلال تقتلع عشرات الأشجار في سلوان بالقدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على ممتلكات للفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، واقتلعت أشجاراً فيها.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وجرفت مساحات من أراضي الفلسطينيين، ثم اقتلعت عشرات من الأشجار المثمرة فيها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محال تجارية ومنازل في بلدة العيسوية، شرق المدينة، واستولت على ممتلكات للفلسطينيين.

وكان مستوطنون إسرائيليون جرفوا في وقت سابق اليوم أراضي من قريتي قلنديا ورافات شمال غرب مدينة القدس المحتلة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية.

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