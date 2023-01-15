برلمانية روسية: أمريكا تستفز الصين لخوض حرب معها

موسكو-سانا

وصفت عضو مجلس الدوما الروسي أولغا كوفيتيدي الولايات المتحدة بالدولة الإرهابية، مشيرة إلى أن أمريكا تستفز الصين لخوض حرب معها بهدف السيطرة على منطقة أوراسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن كوفيتيدي قولها عبر التلغرام اليوم: “إن التخطيط للانقلابات العسكرية من خلال نشر عملاء سريين تابعين لواشنطن، في الدول المناوئة لسياساتها، بات جزءاً من السياسة الخارجية الأمريكية”.

وأضافت: “الولايات المتحدة دولة إرهابية تعمل على غرس القيم الفاسدة، والمنافية للفطرة الإنسانية السليمة بين الأمريكيين منذ عقود”.

وأشارت كوفيتيدي إلى أن الولايات المتحدة انخرطت في لعبة جيوسياسية خطيرة، منذ مطلع القرن الـ 21 لتحييد روسيا والصين كقوتين عالميتين نوويتين.

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