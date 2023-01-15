المخرج المسرحي زين العابدين طيار: المسرح مرآة لواقعنا ولا بد من دعمه

حمص-سانا

يعتبر المخرج المسرحي زين العابدين طيار من المخرجين الشباب الذين طرحوا في أعمالهم العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، والتي لامست شريحة واسعة من الناس.

وعن بداياته في المسرح أشار طيار في حديثه لـ سانا الثقافية إلى أنها كانت منذ عام 2000 من خلال المسرح المدرسي وعمله مع اتحاد شبيبة الثورة، وتتلمذ على يد المخرج المسرحي ابن مدينة حمص “طيف الله مراد” وقدما أعمالاً بالمسرح المدرسي شاركاً من خلالها بمهرجانات على مستوى سورية، ونالا العديد من الجوائز على إثرها.

وبين طيار أنه بعد ذلك تم إيفاده من قبل وزارة التربية إلى مدينة دمشق، والتحق بعدة دورات في الإخراج المسرحي تعلم من خلالها الكثير من أصول الإخراج، إضافة إلى عمله في المسرح الجامعي كممثل، ومع مسرح الأطفال ونقابة الفنانين.

وأخرج أول عمل مسرحي له عام 2008 للمسرح الجامعي بعنوان “غني وثلاث فقراء”، الذي نال عدة جوائز في المهرجان المركزي بطرطوس، إضافة إلى مشاركته بمهرجان دمشق المسرحي، معتبراً أنها مشاركة مهمة له باعتباره كان أصغر مخرج بين المشاركين، حيث لم يتجاوز عمره حينها 22 عاماً لتتوالى أعماله، ومنها مسرحية الغابة التي تشارك بها مع الدكتور سمير عثمان الباش بالمسرح القومي ومسرحية العطسة التي عرضت في عدة محافظات ومسرحية الغنمة.

وقدم أعمالاً للأطفال حكايا شهرزاد للمسرح القومي لمديرية المسارح والموسيقا، إضافة إلى دورات إعداد وتدريب ممثلين، وعن عمله حكي جرائد الذي قام بتأليفه وإخراجه، وتم عرضه بمناسبة احتفالية يوم المسرح العربي أوضح طيار أنه تطرق من خلال هذا العمل إلى عدة مواضيع اجتماعية وإنسانية، منها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المجتمع وقضايا تمس الشباب السوري.

ولفت طيار إلى أهمية المسرح في طرح القضايا الاجتماعية، ولذا لابد من دعمه ودعم المسرحيين سواء ممثلين أو مخرجين أو كتاباً، موضحاً أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة لا يزال هناك الكثير من الطاقات الشابة يؤمنون بأهميته، ويحاولون صناعة مسرح يليق بهم، مؤكداً أن المسرح هو مرآة للمجتمع وللواقع، وأضاف: “نحن في هذا الوقت بحاجة لمسرح يتحدث عن همومنا وعن وجعنا، ويخفف عنا ضغوط الحياة التي نعيشها”.

يذكر أن المخرج زين العابدين طيار ممثل ومخرج مسرحي، خريج كلية الإعلام، ويعمل حالياً بالمسرح القومي كمخرج مسرحي في مدينة حمص.

صبا خير بك

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