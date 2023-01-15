اختتام بطولة طرطوس لكرة الطاولة للفئات العمرية

طرطوس-سانا

اختتمت بطولة طرطوس لكرة الطاولة للفئات العمرية (البراعم والواعدين والأشبال والناشئين) للذكور والإناث، والتي أقيمت على أرض الصالة الرياضية بالمحافظة.

وفاز بمنافسات فئة البراعم طوني ياسمين ولين أوغلي، وبفئة الواعدين والواعدات جاد حيدر ورند عيسى، وبفئتي الناشئين والناشئات تيم خليل وسلاف محمود، بينما ذهب المركز الأول للأشبال والشبلات لـ جاد خليل وسلاف محمود.

رئيس اللجنة الفنية للعبة بطرطوس نايف النايف وفي تصريح لـ سانا أوضح أن الهدف من البطولة هو الوقوف على مستوى اللاعبين، وانتقاء منتخب طرطوس لكل فئة، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة الجمهورية التي ستقام في الفترة القادمة.

وشاركت بالبطولة أندية بانياس والشيخ سعد وعمال الإسمنت وصافيتا، إضافة إلى المراكز التدريبية في المحافظة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency