جورجيا: لن نساعد أوكرانيا عسكرياً

تبليسي-سانا

أعلنت الحكومة الجورجية أن تبليسي لن تقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا لأنها لا تريد التورط في هذا النزاع.

وقالت نائب رئيس مجلس الوزراء الجورجي وزيرة الثقافة والرياضة والشباب تيا تسولوكياني:”لن تسمح السلطات الجورجية بأن تتورط دولتنا في مواجهة عسكرية، وبالتالي لن نتمكن طبعاً من تقديم المساعدة العسكرية إلى أحد أطراف المواجهة في أوكرانيا”، مشيرة إلى احتمال إعادة الأسلحة التي اشترتها بلادها سابقاً من أوكرانيا.

وكانت صحيفة يفروبيسكايا برافدا الأوكرانية نشرت في الأسبوع الماضي تقريراً يشير إلى أن كييف طلبت من تبليسي إعادة منظومات الدفاع الجوي “بوك” التي سلمتها لجورجيا في عام 2008.

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