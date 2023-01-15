حصر المستفيدين بمشروع سواعد للري والإنتاج الزراعي في ريف الرقة الشرقي المحرر

الرقة-سانا

أنهى مشروع سواعد في ريف الرقة الشرقي المحرر في مجال الري والإنتاجين الزراعي والحيواني، عملية حصر المستفيدين منه، والبالغ عددهم 422 مستفيداً.

المشروع الذي تقيمه جمعية نبراس للتنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحدث عنه في تصريح لمراسل سانا رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد العيسى بأنه يركز على مجالات الري وتطوير أساليبه، وطرق زيادة الإنتاجين الزراعي والحيواني، ونشر المكننة الزراعية.

وأوضح العيسى أنه سيتم تنفيذ دورات تدريبية على مدى 3 أشهر لـ 75 شخصاً، ممن تنطبق عليهم معايير القبول، ولديهم أفكار مشروعات ضمن المحاور المذكورة، بهدف تزويدهم بالمهارات المهنية، ومن ثم دعمهم لإنشاء أو تأهيل مشروعاتهم الخاصة.

محمد الفرج

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