الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري تبدأ امتحانات الفصل الأول

دمشق-سانا

بدأت اليوم الامتحانات الفصلية الأولى لطلبة الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري في اللاذقية، وتستمر حتى الـ 1 من شباط القادم.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير التعليم المهني والتقاني في وزارة النقل الدكتور سلمان صبيحة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسير العملية الامتحانية بشكل مريح.

وأوضح صبيحة أن مجموع الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 434 طالباً، وهو الطاقة الاستيعابية القصوى للأكاديمية، منهم 275 ملاحة بحرية و149 ميكانيك بحري، و10 تقنيات إلكترونية.

وأشار صبيحة إلى أنه تم خلال هذا الفصل اعتماد نموذجين أو ثلاثة من الأسئلة الامتحانية لكل مادة، وذلك تفادياً لحالات الغش أو النقل بين الطلبة، لافتاً إلى أن العملية الامتحانية هذا العام تخضع لنظامي مراقبة فإضافة لوجود المراقبين في القاعات تتم مراقبة وتسجيل الامتحانات بواسطة كاميرات مراقبة تنقل الصوت والصورة.

ولفت صبيحة إلى أنه يتم تصحيح الأوراق الامتحانية مباشرة بعد انتهاء امتحان كل مادة، وضمن قاعة واحدة مخصصة للتصحيح في مقر المؤسسة العامة للتدريب، وبذلك تكون صدرت نتائج الامتحانات بمجرد الانتهاء من عملية التصحيح.

مهران معلا

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