ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة ركاب في نيبال إلى 67 شخصاً

كاتمندو-سانا

ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة ركاب في مدينة بوخارا غرب نيبال إلى 67 شخصاً.

وصرح مسؤول في الشرطة ايه كيه شيتري لوكالة فرانس برس أن الحادث أسفر حتى الآن عن مقتل 67 شخصاً، موضحاً “أن 31 جثة نقلت إلى المستشفيات، كما تم العثور على 36 جثة أخرى في موقع تحطمها”.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 40 شخصاً، إثر تحطم طائرة ركاب ذات محركين من طراز “إيه تي آر 72” كانت تقل 72 شخصاً، من بينهم رضيعان وأربعة من أفراد الطاقم، وعدد من الأجانب من الهند وروسيا وإيرلندا وكوريا الجنوبية وأستراليا وفرنسا والأرجنتين.

ويعد هذا الحادث الأكثر دموية في نيبال منذ آذار 2018، عندما تحطمت طائرة قادمة من داكا أثناء هبوطها في كاتمندو، ما أسفر عن مقتل 51 شخصاً من بين 71 شخصاً كانوا على متنها، وفقاً لشبكة سلامة الطيران.