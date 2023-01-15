بوليانسكي: الجمعية العامة غير مخوّلة بإنشاء محكمة ضد روسيا

نيويورك-سانا

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة غير مخولة بتشكيل أي محكمة لمحاسبة روسيا، وأن هذه المبادرات يحركها الغرب لأغراضه السياسية.

وقال بوليانسكي في مقابلة مع قناة آر تي الروسية: “أي مبادرات من هذا القبيل في إطار الجمعية العامة ستكون لاغية وباطلة قانونياً، لأن الجمعية العامة لا تتمتع بمثل هذه الصلاحيات”.

ولفت بوليانسكي إلى أن عقد ما يسمى (قمة السلام) التي أعلنت عنها أوكرانيا في الأمم المتحدة يتطلب موافقة الجمعية العامة، وقال بوليانسكي: “هناك بيانات مبهمة وغامضة من الجانب الأوكراني بأنهم يريدون عقد قمة ولا نعرف التفاصيل، وأنا لا أريد التكهن بالموضوع”.

وكان السفير الأوكراني لدى تركيا فاسيلي بودنارو أعلن في وقت سابق أنه من المقرر عقد (قمة سلام) في 24 شباط في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

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