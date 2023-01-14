قيم التكاتف والتسامح في عرض مسرحي ضمن فعاليات مهرجان مسرح الطفل بدرعا

درعا-سانا

ضمن فعاليات مهرجان مسرح الطفل الذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقا بوزارة الثقافة، بدأت اليوم عروض مسرحية “مغامرات بطيخة ونملة” على مسرح دار الثقافة بمدينة درعا.

العرض الذي شارك فيه فنانون شباب وموسيقيون من محافظة درعا، قال عنه مخرجه الفنان فراس المقبل: إنه يحكي عن شخص غريب يدخل إلى قرية صغيرة ويحاول السيطرة عليها وعلى سكانها ومواردها، والاستيلاء على بئر ماء ليبيع الماء للسكان مقابل المال، بالتعاون مع أحد سكان القرية، ولكن السكان بفضل تعاضدهم وتعاونهم يفشلون هذه المخططات، ويعيدون الحياة إلى ما كانت عليه.

ويلفت مخرج العرض إلى أن الرسالة الأساسية منه هو عدم السماح للغرباء برسم مصيرنا والتحكم بحياتنا.

يشار إلى أن هذا العرض المسرحي عبارة عن توليفة من عدة نصوص مسرحية، وهو من إعداد يوسف أبو حمد الحائز جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان المسرح المركزي الثالث لمنظمة طلائع البعث.

لما المسالمة

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