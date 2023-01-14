التشيك تخفق في انتخاب رئيس جديد للبلاد

براغ-سانا

أخفقت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التشيكية اليوم في اختيار رئيس جديد للبلاد لخمسة أعوام قادمة، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته ميلوش زيمان.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات حصول الجنرال المتقاعد رئيس هيئة الأركان التشيكي السابق ورئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو بيتر بافل على العدد الأكبر من الأصوات بنسبة 35.39 بالمئة، بينما حل ثانيا رئيس الحكومة التشيكية السابق أندريه بابيش بحصوله على 35 بالمئة من الأصوات، في حين بلغت نسبة المشاركة68.24 بالمئة.

ووفق القانون الانتخابي سيتم إجراء جولة ثانية وحاسمة بين المرشحين الثمانية من الجولة الأولى في الـ 27 والـ 28 من الشهر الجاري، حيث يكفي المرشح للفوز أن يحصل على أغلبية أصوات المشاركين، وليس عدد الذين يحق لهم التصويت كما في الجولة الأولى.

وكان الناخبون صوتوا منذ مساء أمس لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس زيمان الذي تنتهي ولايته في شهر آذار القادم.

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