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إصابة عدة أشخاص جراء تدهور حافلة نقل ركاب على تحويلة دمشق حماة

2023-01-14

حمص-سانا

أصيب اليوم عدد من الأشخاص جراء تدهور حافلة نقل ركاب “باص” على طريق تحويلة دمشق حماة بالقرب من مدينة حمص.

وذكر مصدر في فرع الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت نداء استغاثة حول تدهور حافلة نقل ركاب بالقرب من مقر الشركة السورية للغاز على طريق تحويلة دمشق حماة، وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان، وعملوا بالتعاون مع شرطة المرور على إخراج الركاب المحاصرين داخل الحافلة وإسعاف المصابين إلى المشفى وتأمين الطريق.

وأشار المصدر إلى أن سبب الحادث هو الأحوال الجوية والضباب الكثيف في المنطقة.

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