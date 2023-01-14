روسيا تدرج عدداً من المسؤولين البريطانيين على قائمتها السوداء

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه تم إدراج وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، ورئيس أركان الجيش البريطاني باتريك ساندرز في قائمة العقوبات الروسية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها في بيان: “إنه بسبب استمرار الحكومة البريطانية بانتهاج سياسة مناهضة لروسيا تقرر إضافة عدد من أعضاء مجلس الوزراء، وممثلي هيئات حماية القانون والسلك الصحفي في بريطانيا إلى قائمة العقوبات الروسية”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن القائمة تضم أيضاً وزير التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق والإسكان والمجتمعات، والحكم المحلي مايكل جوف، ومستشار دوقية لانكستر أوليفر دودن، والوزير بدون حقيبة ناظم الزهاوي، وبعض ممثلي قيادة الإدارة الاستراتيجية البريطانية والمركز الوطني للأمن السيبراني.

وشددت زاخاروفا على أن موسكو لا ترى ضرورة في نشر أسماء كل الأشخاص الجدد في القائمة لأن الجانب البريطاني يدرك تماماً عمن يدور الحديث، موضحة أنه إذا أبدى الجانب البريطاني الاهتمام بهذا الموضوع فسنقوم من جانبنا بإبلاغهم وإبلاغ الجمهور عن الذين ينغمسون في مسار عدائي يهدف إلى شيطنة دولتنا ومحاولات عزلها دولياً، ويدمر أسس العلاقات الثنائية.

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