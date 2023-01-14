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القوات العراقية تقبض على 33 إرهابياً

2023-01-14

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على 33 إرهابياً خلال عمليات نفذتها في محافظات عدة.

وقال جهاز الأمن العراقي في بيان تلقت سانا نسخة منه: إن القوات الأمنية نفذت سلسلة عمليات نوعية ناجحة، ونصبت كمائن محكمة تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 33 مطلوباً، من ضمنهم متزعمون في عصابات “داعش” الإرهابية ممن نشطوا في محافظات الأنبار ونينوى وكركوك وديالى والعاصمة بغداد.

وأضاف البيان: تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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