الصين تحث الولايات المتحدة واليابان على عدم زعزعة استقرار آسيا والمحيط الهادئ

بكين-سانا

حثت الصين اليوم كلاً من الولايات المتحدة واليابان بألا تصبحا من عوامل زعزعة استقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأن يتوقفا عن خلق أعداء وهميين ومحاولة زرع بذور حرب باردة جديدة في هذه المنطقة.

ونقلت “شينخوا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم تعليقاً على بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة واليابان بخصوص التعاون بينهما: “إن الصياغة الخاصة بالصين في هذا البيان المشترك تنبثق بشدة من عقلية الحرب الباردة، وتحتوي على مزاعم بحق الصين لا أساس لها من الصحة”.

وطالب وانغ البلدين بالتخلي عن هذه العقلية، وعن التحيز الأيديولوجي والتوقف عن خلق أعداء وهميين ومحاولة زرع بذور حرب باردة جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”، موضحاً أن “الولايات المتحدة واليابان تدعيان أنهما تدعمان النظام الدولي القائم على القواعد لكن ما تفعلانه هو تجاوز القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية والتدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

وأشار وانغ إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي مرساة للسلام والتنمية، وليست ساحة للمنافسة الجيوسياسية، مؤكداً أن دول المنطقة مع العدالة وضد الهيمنة، وهم يأملون في التعاون وليس المواجهة، ويتطلعون إلى التعددية الحقيقية.

يذكر أن الولايات المتحدة واليابان أصدرتا بياناً مشتركاً وصفتا فيه الصين بأنها التحدي الإستراتيجي الأكبر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وما وراءها.

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