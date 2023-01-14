دونيتسك: مرتزقة الناتو دربوا الجنود الأوكرانيين على استهداف المدنيين بالمدافع الغربية

دونيتسك-سانا

كشفت مصادر محلية في جمهورية دونيتسك الشعبية عن قيام مرتزقة من دول تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بتدريب مسلحين أوكرانيين على استخدام مدافع غربية الصنع، لاستهداف مناطق سكنية بالجمهورية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أحد سكان قرية أوبيتنويه بالجمهورية الشعبية ألكسندر شيربين قوله: إن “من بين المرتزقة كان هناك بولنديون وأمريكيون وبريطانيون وإيطاليون”، موضحاً أن هؤلاء المرتزقة في القرية دربوا العسكريين الأوكرانيين على استخدام المدفعية من النموذج المستخدم في الناتو، وعلى إطلاق طائرات بدون طيار.

وأشار شاهد عيان وفق الوكالة إلى أن المرتزقة قاموا بتدريب العسكريين الأوكرانيين على القصف واستهداف البيوت السكنية في القرية، مضيفاً إنهم أطلقوا لاحقاً النار على الناس مرة أخرى من نفس المدفعية.

يذكر أن وحدات الجيش الروسي تمكنت في الـ 18 من تشرين الثاني من تحرير المركز السكني أوبيتنويه بجمهورية دونيتسك الشعبية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency