مقتل 3 عناصر من الشرطة الباكستانية في هجوم إرهابي غرب البلاد

إسلام أباد-سانا

قتل 3 عناصر من الشرطة الباكستانية اليوم في هجوم شنه إرهابيون على مركز للشرطة في إقليم بيشاور شمال غرب باكستان.

ونقلت سبوتنيك عن بيان صادر عن شرطة بيشاور عبر تويتر قوله: إن “إرهابيين هاجموا مركز شرطة منطقة سارباند التابعة لمنطقة خيبر القبلية، حيث تصدى لهم عناصر الشرطة، وجرى تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل ضابط واثنين من العناصر”.

وأشار البيان إلى أن الهجوم “تم تنسيقه من اتجاهات متعددة حيث استخدم الإرهابيون أسلحة متعددة، وألقوا قنابل يدوية، كما لجؤوا إلى استخدام نيران القناصة والبنادق الآلية”.

وأعلنت حركة “طالبان باكستان” مسؤوليتها عن الهجوم، فيما بدأت قوات الأمن عملية بحث في سارباند والمناطق المجاورة في أعقاب الهجوم للقبض على منفذي الهجوم.

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