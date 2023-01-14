ناخبو تشيكيا يواصلون عملية الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد

براغ-سانا

واصل الناخبون في تشيكيا لليوم الثاني على التوالي عمليات الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد لخمسة أعوام قادمة، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته ميلوش زيمان.

ويتنافس في هذه الانتخابات التي بدأت مساء أمس 8 مرشحين، من بينهم رئيس الحكومة السابق أندريه بابيش والجنرال المتقاعد الرئيس السابق للجنة العسكرية لحلف الناتو بيتر بافل والرئيسة السابقة لجامعة مندل دانوشه نيرودوفا.

ووفق الدستور التشيكي، لا يمتلك الرئيس صلاحيات واسعة كون النظام السياسي في البلاد برلماني الطابع، فيما يتركز تأثيره على عدد من القضايا المهمة مثل تعيين رئيس الحكومة والوزراء ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وغير ذلك.

ويستبعد المراقبون أن تحسم هذه الجولة السباق الرئاسي وفي مثل هذه الحالة ستكون الحاجة لإجراء جولة ثانية وحاسمة بين أقوى مرشحين بعد أسبوعين.

يذكر أن ولاية الرئيس الحالي زيمان تنتهي في شهر آذار القادم.

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