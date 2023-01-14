الحرارة أدنى من معدلاتها والجو غائم ماطر على فترات

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً ماطراً على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة مصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً وخاصة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية، ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات التي تزيد عن 1300 متر وخاصة فوق المرتفعات الغربية والشمالية الغربية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق معتدلة تنشط أحياناً مع هبات سرعتها 45 كم / سا والبحر متوسط إلى عال ارتفاع الموج.

وغداً.. تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بشكل عام ويستمر الجو متقلباً بين الغائم جزئياً إلى الغائم ماطر على فترات في مناطق متفرقة، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً خاصة فوق المناطق الغربية والساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….

السبت الاحد الاثنين دمشق 10 / 6 10 / 7 11 / 5 القنيطرة 8 / 3 8 / 4 9 / 4 درعا 12 / 5 13 / 6 14 / 5 السويداء 10 / 4 10 / 5 12 / 4 حمص 8 / 3 7 / 4 7 / 4 حماة 11 / 5 10 / 6 10 / 6 الحسكة 11 / 4 12 / 3 11 / 4 اللاذقية 13 / 10 14 / 11 13 / 10 طرطوس 13 / 10 14 / 11 13 / 12 حلب 8 / 5 9 / 4 8 / 3 إدلب 8 / 2 89 / 3 9 / 4 دير الزور 11 / 3 10 / 4 11 / 4 الرقة 9 / 4 9 / 4 10 / 4

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