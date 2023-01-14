أنتونوف: نأمل أن تغطي وسائل الإعلام الأمريكية بموضوعية الأحداث في روسيا

واشنطن-سانا

دعا السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف وسائل الإعلام الأمريكية إلى القيام بتغطية موضوعية للأحداث في روسيا، ومبادراتها الدولية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أنتونوف قوله في كلمة له، خلال حفل استقبال أقيم أمس بمناسبة يوم الصحافة الروسية “نأمل بأن تغطي وسائل الإعلام الأمريكية بموضوعية العمليات السياسية الداخلية الجارية في روسيا، ومبادراتها على الساحة الدولية”.

وشدد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة على أن ممارسة مهنة الصحافة تشكل “امتيازاً وعملاً يومياً شاقاً”، مؤكداً أن مصير الدول والاستقرار الاستراتيجي، ورفاهية ملايين المواطنين يتوقف على صدق التقارير الصحفية.

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