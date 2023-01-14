مصرع19شخصاً وتحذيرات من فيضانات كارثية بولايةكاليفورنيا الأمريكية

لوس أنجلوس-سانا

تسببت سلسلة العواصف التي تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية منذ ثلاثة أسابيع بمصرع 19 شخصاً على الأقل، وسط تحذيرات مستمرة من خبراء الأرصاد الجوية من خطر فيضانات كارثية قد يتعرض لها وسط الولاية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الأرصاد الجوية الأمريكية حذرت من أن وادي ساليناس السفلي بكامله سيشهد فيضانات كارثية، قد تتسبب بغرق معظم مناطق كاستروفيل مع فيضان نهر ساليناس.

ووفقاً للسلطات المحلية في الولاية تسببت العاصفة التي تعد الثامنة على التوالي بفيضانات وانهيارات أرضية، وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، وتساقط الأشجار.

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