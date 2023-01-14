مؤسسة روسية: كييف طمست أدلة تحضيرها لصنع قنبلة قذرة

موسكو-سانا

أكدت مؤسسة روس إينيرغو آتوم الروسية أن تأخر وصول خبراء وكالة الطاقة الذرية للمحطات النووية الأوكرانية ساعد كييف على طمس الأدلة على تحضيرها قنبلة قذرة.

ونقلت وكالة تاس عن رينات كارشا مستشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة قولها في تصريح اليوم إنه “من المفترض أن تهتم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذه المشكلة، لكنني شخصياً أسمح لنفسي بالتشكيك في ذلك، وإذا أراد الأوكرانيون إزالة المواد المشعة من المحطات، فإن الوقت كان كافيا لهم من أجل ذلك ومحو جميع الآثار” مشيرة إلى أن إمكانات أوكرانيا الحالية تسمح ليس فقط بإنتاج قنبلة قذرة، وإنما قنبلة ذرية أيضاً.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في وقت سابق عن نيتها تعيين خبيرين للرقابة في كل واحدة من محطات الطاقة النووية الأوكرانية الثلاث بالإضافة لمحطة تشيرنوبيل الخامدة.

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