موسكو: حماية حقوق الإنسان هو هدف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

نيويورك-سانا

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن هدف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو حماية حقوق الإنسان وليس تدميرها.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن بوليانسكي قوله في تصريح اليوم: “نحن لم نقل يوماً إننا نريد إزالة أوكرانيا من الوجود، وكان هدفنا حماية حقوق الإنسان في هذا البلد بنفس الطريقة التي تصان بها حقوق الإنسان في البلدان الأخرى”.

ومنذ الـ 24 من شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا تهدف إلى حماية المواطنين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف في دونباس لمدة ثماني سنوات.

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