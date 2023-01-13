107 خروقات جديدة لقوى العدوان السعودي في الحديدة

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن، حيث ارتكبت 107 خروقات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان قوله في بيان اليوم: “إن من بين الخروقات محاولة تسلل في مقبنة، و11 هجوماً للطيران التجسسي على حيس، و21 خرقاً بقصف مدفعي، و52 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقتها انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية الذي تم توقيعه عام 2018.

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