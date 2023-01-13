إصابة عدد من الفلسطينيين باعتداء مستوطنين شمال أريحا

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم في مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اعتدوا بحماية قوات الاحتلال على الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب قرب بلدة العوجا شمال المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح، إضافة إلى إصابة متضامنة إيطالية بكسور ورضوض.

واعتدى مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم على أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency