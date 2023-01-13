انفجار خط أنابيب غاز يربط دول البلطيق ببولندا

فيلنيوس-سانا

أعلنت السلطات في ليتوانيا انفجار خط أنابيب الغاز أمبر غريد الذي يربط دول البلطيق ببولندا في بلدة باسفالسكي بمنطقة فينكيمو.

ونقل موقع ال ار تي الإخباري المحلي عن غينتوتاس غيغوزينسكاس عمدة البلدة قوله في تصريح اليوم إن “خط أنابيب غاز الضغط العالي انفجر بالقرب من طريق باسفالسكي سياولياي السريع ما أدى الى ارتفاع ألسنة اللهب الى أكثر من خمسين متراً” مشيراً إلى عدم الإبلاغ عن سقوط ضحايا لغاية الآن.

وأضاف غيغوزينسكاس أنه لا توجد مبان سكنية قريبة من مكان الانفجار لكن لا أحد يعرف لأي مسافة يتوجب إجلاء السكان لافتاً إلى أنه يتم حالياً استخدام مسارات مرور التفافية لإبعاد المواطينين عن مكان الحادث.

بدورها أكدت الشركة المشغلة المحلية عبر موقعها الإلكتروني انفجار خط أنابيب الغاز دون أن يخلف ضحايا مبينة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الانفجار.