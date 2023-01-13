محكمة أمريكية تغرم منظمة ترامب بـ 1.6 مليون دولار

واشنطن-سانا

غرمت محكمة أمريكية شركة العقارات التي تحمل اسم دونالد ترامب بدفع 1.6 مليون دولار كعقوبة جنائية بعد أن تمت إدانتها بالتخطيط للاحتيال على سلطات الضرائب على مدى 15 عاماً.

وذكرت رويترز أن القاضي خوان ميرتشان بمحكمة مانهاتن الجنائية وقع العقوبة بعدما وجدت هيئة المحلفين شركتين تابعتين لمنظمة ترامب مذنبتين في 17 تهمة جنائية الشهر الماضي.

بدوره قال المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ في تصريح إنه لايزال يجري تحقيقاً جنائياً في ممارسات ترامب التجارية موضحاً أن الحكم الصادر اليوم إلى جانب الحكم الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع يغلق فصلاً مهماً من تحقيقنا الجاري مع الرئيس السابق وشركاته.

وكان القاضي خوان ميرتشان حكم يوم الثلاثاء الماضي على آلين فايسلبرغ الذي عمل لأسرة ترامب على مدى نصف قرن وكان المدير المالي الأسبق بالشركة بالسجن لمدة خمسة أشهر بعد شهادته كشاهد رئيسي لصالح الإدعاء.

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