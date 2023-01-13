ارتفاع الأسهم الأوروبية

لندن-سانا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم لتقترب من أعلى مستوياتها في تسعة أشهر مدعومة من صعود أسهم شركات الرعاية الصحية.

وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.2 بالمئة، كما صعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة.

وتتجه الأسهم الأوروبية لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وتقود أسهم شركات التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة، وأسهم شركات التجزئة المكاسب منذ بداية العام بزيادة 13 بالمئة و14.4 بالمئة على الترتيب، وذلك بعدما عانى القطاعان خلال العام الماضي الذي شهد مخاوف من تباطؤ اقتصادي ورفع أسعار الفائدة.

وكانت أسهم شركات الرعاية الصحية أكبر الداعمين للمؤشر الأوروبي اليوم مع صعود سهمي نوفو نورديسك وروش القابضة بأكثر من 1.5 بالمئة في المعاملات المبكرة.

وهبط سهم مجموعة كندرد للألعاب عبر الإنترنت 16.6 بالمئة بعد تحذير بشأن أرباح الربع الرابع.

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